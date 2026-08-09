Emergenza in difesa? Del Genio: "Non capisco, almeno con Favasuli accentravi Olivera!"

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Tra campo e mercato. Il Napoli non va oltre il pareggio per 1-1 contro il Celta Vigo nel quarto test estivo, il secondo a Castel di Sangro, e rischia di perdere Marianucci in un reparto già molto corto senza rinforzi sul mercato. Ne ha parlato al termine della gara il giornalista Paolo Del Genio su Canale 8:

"Lucca ha avuto tre occasioni buone, di testa lui pur essendo due metri sembra assurdo ma non è forte di testa, poverino Hojlund invece nel primo tempo non gliel'hanno mai data. Nel secondo tempo il migliore è stato Lang. Finisce con un pareggio, prendiamoci il buono della prima mezz'ora iniziale. Al di là delle azioni e del risultato, delle idee perché io, ma un po' tutti, abbiamo preoccupazioni che non si facciano cose di calcio aggiornato, tipo pressione e costruzione, e lì almeno le abbiamo viste.

Calciomercato? Sorprende la differenza, l'anno scorso hai preso tanti giocatori e tutti prima del ritiro di Dimaro, ora nessuno e sono finiti i ritiri. La gente per questo è un po' sconcertata. Il Napoli attende che anche gli esuberi degli altri possano partire in prestito, per non pagarli, un po' come fanno gli altri ed il Napoli stavolta partecipa. Però non capisco l'attesa anche per Favasuli, perché non chiudi e lo coinvolgi già nelle partitelle? Pure quella è sub-judice a Mazzocchi? Ti consentirebbe di fare il vice-Di Lorenzo ed anche una soluzione duttile a sinistra, il Napoli senza Marianucci è cortissimo ed un jolly va preso domattina anche perché ti permetterebbe nel caso di spostare anche Olivera difensore sul centro-sinistra. Qual è la strategia? Far scendere il prezzo del Catanzaro? Non critico, ma non capisco!".