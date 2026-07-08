Calciomercato Napoli, l’idea di Auriemma: “Prenderei Vozinha come vice Meret o Milinkovic”

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Raffaele Auriemma boccia la gestione del calciomercato del Napoli sul fronte portieri: “Meret va ceduto, prenderei Vozinha"

Nel corso di 'A Tutto Napoli', trasmissione in onda su Tele A, il giornalista Raffaele Auriemma ha espresso il proprio punto di vista sulla situazione dei portieri in casa Napoli, criticando le scelte compiute dal club negli ultimi due anni. Secondo Auriemma, la coesistenza tra Alex Meret e Vanja Milinković-Savić rappresenta il simbolo di una gestione poco razionale del mercato, soprattutto alla luce della situazione contrattuale dell'estremo difensore azzurro.

Auriemma propone Vozinha come alternativa

“Meret-Milinkovic? Questo è un altro esempio di come sia stato gestito male il mercato negli ultimi due anni. Che senso aveva prendere Milinkovic-Savic avendo già Meret? Oggi, se hai la possibilità, devi vendere Meret perché il contratto gli scade tra un anno. Se ci fosse un’offerta giusta converrebbe darlo via. A me piace l’idea di portare Vozinha a Napoli. Gli fai fare la riserva di uno tra Meret e Milinkovic, ma almeno verrebbe a Napoli uno molto affamato. A 40 anni sgobba più dei 20enni. Il calcio è questo. Se noi ammiriamo nazionali come Capo Verde, è per questo. Cabral giocava a Salerno e l’hanno rispedito via. Hanno fame, è gente che vuole mettersi in mostra”.