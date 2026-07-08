Haaland show, Sabatini ricorda: “Qualche anno fa avevo detto che era un Lucca più forte”

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Sandro Sabatini elogia il centravanti del Manchester City Erling Haaland, ricordando con ironia un suo vecchio paragone con Lorenzo Lucca.

Erling Haaland sta incantando al suo primo Mondiale con la maglia della Norvegia. Il centravanti del Manchester City sta vivendo il torneo con grande serenità, senza apparire condizionato dalla pressione, e continua a essere decisivo sotto porta. Finora ha realizzato sette gol in quattro partite. Determinante la doppietta con cui ha contribuito all'eliminazione del Brasile, mentre ora è atteso dal quarto di finale contro l'Inghilterra.

Sabatini esalta Haaland e ricorda il paragone con Lucca

Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, il giornalista Sandro Sabatini ha elogiato le qualità del fuoriclasse norvegese, ricordando con autoironia un suo vecchio paragone con Lorenzo Lucca: “Haaland? Mi ha fatto un’impressione straordinaria, perché è un campione completo. E pensare che in passato c’era stato qualche opinionista un po’ provocatore che aveva detto che Haaland era un Lucca più forte… quell’opinionista ero io (ride, ndr). Haaland è forte di testa, di piede, ha presenza tecnica e fisica e ha anche un’ottima leadership all’interno della squadra. È il simbolo della Norvegia, è un giocatore straordinario e completo”.