Allegri-Napoli, Zauli: “Curriculum parla da solo. Riduttivo etichettarlo come difensivista”

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Lamberto Zauli ha commentato la scelta del Napoli di puntare su Massimiliano Allegri, sottolineandone carisma, personalità ed esperienza.

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Lamberto Zauli ha espresso il proprio punto di vista sulla scelta del Napoli di affidare la panchina a Massimiliano Allegri. Nel corso dell'intervista gli è stato chiesto se esistano ancora allenatori integralisti, cioè legati rigidamente a un solo modulo di gioco. Per Zauli questa figura appartiene ormai al passato: “Guardando le partite, sicuramente le squadre ormai sanno fare più moduli nella stessa partita. Quindi le squadre che partono con il 4-3-3 poi si trovano a difendere a cinque. Ormai i giocatori si sono specializzati a ricoprire il proprio ruolo a 360 gradi, anche quelli offensivi, che si ritrovano a svolgere una gran parte del lavoro difensivo”.

Zauli: “Il carisma di Allegri sarà fondamentale dopo Conte”

Zauli ha poi spiegato perché ritiene Allegri il profilo giusto per il Napoli, soffermandosi sulle qualità umane e gestionali del tecnico: “Ho visto un pochino da vicino Allegri quando stava a Torino e ho visto una persona di grande carisma e personalità, una persona che sa stare in quegli ambienti in maniera incredibile. Secondo me è proprio questo che ha valutato la proprietà del Napoli: pensa che il suo carisma e la sua personalità siano oggi importantissimi per arrivare dopo Conte. È criticato perché l'anno scorso il Milan non è riuscito ad arrivare in Champions League e nelle ultime giornate ha veramente dilapidato un vantaggio. È chiaro che si è preso tantissime responsabilità, però chi sta dentro sa che le responsabilità vanno condivise con la società e con i giocatori. L'allenatore paga sempre di più, ma il suo curriculum parla chiaro”.