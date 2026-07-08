Viviano stronca McTominay: “I due anni a Napoli anormali, non il Mondiale deludente!”

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Emiliano Viviano analizza il rendimento di McTominay, sostenendo che le prestazioni offerte al Napoli siano state eccezionali grazie al lavoro di Conte

Il deludente cammino della Scozia al Mondiale ha riportato sotto i riflettori anche il rendimento di Scott McTominay. A commentare le prestazioni del centrocampista del Napoli è stato Emiliano Viviano, ex portiere e oggi opinionista televisivo, intervenuto ai microfoni di Sportium.fun. Secondo Viviano, quanto mostrato dal nazionale scozzese con la propria selezione non rappresenta una sorpresa dal suo punto di vista.

Viviano: "Conte ha valorizzato al massimo le sue qualità"

“Il Mondiale di McTominay con la Scozia? Tutto normale per me. Quello che non è normale è quello che ha fatto negli ultimi due anni a Napoli, per il resto McTominay non ha mica 18 anni. Per me McTominay ha delle qualità che Conte ha sfruttato al massimo delle sue potenzialità, come ha sempre fatto con le mezzali con quelle caratteristiche. Ma è un giocatore che io ho sentito paragonare a tanti altri giocatori top e, per me, erano grosse bestemmie”.