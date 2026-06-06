Calendario Serie A, Capello: “Il Napoli ha l’inizio più difficile di tutte le big”

vedi letture

Capello si esprime sul calendario della Serie A 2026/27: “Il Napoli ha l’avvio più difficile, il Milan parte in salita”.

Nella giornata di ieri è stato sorteggiato il calendario della Serie A 2026/27, dando il via alle prime analisi e alle ipotesi sull’andamento della nuova stagione. Tra i protagonisti del dibattito c’è Fabio Capello, che in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha espresso il proprio punto di vista sulle difficoltà che attendono le principali pretendenti al titolo. Secondo l’ex tecnico, il Milan dovrà affrontare un avvio particolarmente impegnativo: dopo il debutto a Torino contro i granata, i rossoneri saranno infatti attesi da altre due trasferte nelle prime quattro giornate, contro Juventus e Lazio. Andando oltre il semplice calendario, Capello osserva: "Se ci aggiungiamo che oggi il Milan è senza un ad, un dt, un ds e un allenatore, riesce difficile immaginarlo già al top ai nastri di partenza. Senza dimenticare che è la squadra con più nazionali al Mondiale, ben dieci, anche se poi bisogna vedere quanti tra Maignan, Modric, Leao, Rabiot e gli altri saranno ancora giocatori rossoneri tra due-tre mesi".

Capello: “Il Napoli ha il calendario più complicato”

Diverso, invece, il discorso per Inter e Juventus, che esordiranno rispettivamente contro le neopromosse Monza e Frosinone. Per Capello, un inizio meno impegnativo può rappresentare un vantaggio soprattutto in una stagione che segue un Mondiale: "Nella stagione successiva al Mondiale è importante. Il cosiddetto avvio soft, però, è utile soprattutto per chi ha cambiato allenatore o rivoluzionato la squadra, perché logicamente serve tempo per salire di livello". L’ex allenatore non ha invece dubbi su quale sia la squadra chiamata ad affrontare il percorso iniziale più difficile: "Direi il Napoli. Ha Como, Inter, Bologna e Fiorentina nelle prime cinque giornate e nelle cinque successive incontra Roma e Juve".