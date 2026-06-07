Calendario Serie A, Sabatini: “Il Napoli ha l’inizio più insidioso di tutte”

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Sandro Sabatini ha commentato i sorteggi del calendario della Serie A, evidenziando un avvio complicato per il Napoli

Intervenuto sul proprio canale YouTube per analizzare i sorteggi del calendario della Serie A 2026/2027, il giornalista Sandro Sabatini ha offerto la sua lettura delle prime giornate del prossimo campionato, soffermandosi in particolare sulle squadre di vertice e sulle difficoltà iniziali che potrebbero influenzarne il percorso.

Il confronto tra Napoli, Inter, Milan e Juventus

Secondo Sabatini, alcune squadre avrebbero un avvio particolarmente impegnativo, mentre altre potrebbero beneficiare di un calendario più agevole: “Il Milan ha tre trasferte tutte insidiose nelle prime quattro partite: Torino, Torino con la Juventus e a Roma con la Lazio. L’Inter ha un inizio in discesa rispetto alle altre, anche perché conserva l’allenatore, sta prendendo Palestra e ha riportato a casa Stankovic. Il Napoli ha il calendario più insidioso di tutti: parte subito a Genova, poi ha Como, Inter, Bologna e Fiorentina, con Inter e Fiorentina in trasferta. Il calendario migliore ce l’ha la Juve, seguita poi dall’Inter”.