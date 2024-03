Calzona: "Mio padre guarda sempre il Napoli, non gli ho detto subito della chiamata"

Francesco Calzona, allenatore del Napoli, in un'intervista a Cronache di Spogliatoio ha raccontato anche la chiamata arrivata dal club

Francesco Calzona, allenatore del Napoli, in un'intervista a Cronache di Spogliatoio ha raccontato anche la chiamata arrivata dal club: "La telefonata è durata 40’, ma mentre loro parlavano pensavo. Non ho mai avuto il minimo dubbio. E un’offerta del genere non si può rifiutare, la comfort zone non fa per me, io amo lo sfide, sono andato in un Paese che non conoscevo come la Slovacchia e poi Napoli fa parte della mia vita, tornare e dare una mano era troppo importante".

Chi l'ha saputo? A chi l'hai detto? "Ai miei genitori non ho detto niente fino a sera perché hanno una certa età e non volevo che si agitassero. Mio padre guarda il Napoli sempre, indipendentemente dal fatto che io ora sia l'allenatore".