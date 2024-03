Calzona rassicura: "Lavoreremo durante la sosta, seguirò gli allenamenti grazie al drone"

Francesco Calzona ha parlato anche della sosta per le nazionali, rassicurando tutti sul lavoro e la possibilità di coordinare il lavoro anche a distanza.

Nel corso dell'intervista a DAZN, il tecnico del Napoli Francesco Calzona ha parlato anche della sosta per le nazionali, rassicurando tutti sul lavoro e la possibilità di coordinare il lavoro anche a distanza.

Per la continuità cosa serve?

"Alla fine abbiamo fatto solo sette allenamenti di squadra, giocando tante partite in pochi giorni e ci sono gli allenamenti di preparazione alle partite. Avremmo bisogno di allenarci di più per limare il gap che ancora c'è, il tempo non c'è, ma cercheremo di mettere dentro qualcos'altro nella pausa. Abbiamo bisogno di un po' di tempo".

Infatti, come gestirete questa pausa?

"A Napoli resta uno staff nel quale ho piena fiducia, abbiamo un preparatore Cacciapuoti bravissimo, collaboratori tecnici bravissimi, sono molto tranquillo. Anche se restano così pochi giocatori che gli allenamenti sono prevalentemente fisici. Cercheremo di tenere in forma chi resta, non sono preoccupato sotto questo aspetto. Ed ho fiducia nei ragazzi. Poi posso seguire l'allenamento con le immagini del drone. Grava come si sta comportando? (domanda dell'ex Paolo Cannavaro? Lo conosco da tanto, è un ragazzo fantastico, ci sta dando una grossa mano, non avevo dubbi su questo".