Cambiare modulo? Conte: "No, non inventiamo cose che portano squilibrio"

Cambiare modulo? Conte: "No, non inventiamo cose che portano squilibrio"
Oggi alle 10:00Le Interviste
di Redazione Tutto Napoli.net
Antonio Conte ha negato la possibilità di cambiare qualcosa tatticamente in queste ultime partite nonostante la fatica enorme della squadra

Nella conferenza stampa post-partita, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha negato la possibilità di cambiare qualcosa tatticamente in queste ultime partite considerando la fatica enorme della squadra a creare occasioni e ad essere solida.

Si può pensare a qualcosa di diverso nel finale di stagione a livello tattico? "Quello che stiamo facendo ci ha portato ad essere secondi e a giocarci la Champions. Non andiamo a inventarci cose che possono portare disequilibri. Poi l'anno prossimo si vede, quando si avranno tutti a disposizione. Manca un passo per assicurare una qualificazione Champions al club che è importante dal punto di vista economico. Non è facile tornare da infortuni seri, all'inizio sei brillante e poi è naturale una discesa fisica. Dobbiamo fare queste ultime due partite e poi tirare le somme".