Montervino: "Squadra satura con Conte, non si può fare un terzo anno così!"

vedi letture

Nel corso di Canale 8, l'ex azzurro Francesco Montervino ha parlato del ko col Bologna e del futuro con Antonio Conte

Nel corso di Canale 8, l'ex azzurro Francesco Montervino ha parlato del ko col Bologna e del futuro con Antonio Conte: "Il Napoli parte malissimo ma l'aveva ripresa, col cuore, poi è inspiegabile perché nell'ultimo quarto d'ora si sia abbassato di nuovo. Hanno influito probabilmente i cambi, non certo per vincerla, e quando vuoi mantenere il pareggio spesso rischi di perdere ed è accaduto.

Squadra satura? Sì, è piena. Tutto quello che mette il tecnico fuorisce subito. Terzo anno tosto? Per me non c'è possibilità di fare un terzo anno in queste condizioni. Per me se resta Conte ne devi cambiare almeo dieci. La problematica è seria e Conte può partire solo se ha altre soluzioni alle spalle. C'è solo la federazione che può liberare il contratto in essere col Napoli. In Italia ed anche all'estero non vedo situazioni per Conte".