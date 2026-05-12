Del Genio: "Conte? 4,5! Al completo stessi problemi! Cattiveria? Pressing si organizza..."

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Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 commentando la prova del Napoli, ko ieri contro il Bologna

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 commentando la prova del Napoli, ko ieri contro il Bologna: "Conte ha messo i difensori e giocatori difensivi ed ha preso gol lo stesso. Il Bologna fa entrare Rowe. Il Napoli ha rinunciato a giocare, ma se non attacchi tu dai fiducia e attaccano loro. E' la storia di tante partite di questo campionato. All'inizio l'ha vinta Italiano, poi il Napoli è rientrato, ad inizio secondo tempo c'era uno spirito più offensivo, poi si è spenta ed i cambi di Conte l'hanno spenta ulteriormente. Mancata cattiveria in pressione? La pressione non è dare morsi in testa agli avversari, non è cattiveria, ma si organizza. Il calcio è una cosa seria. Tutti i migliori allenatori spiegano che la pressione si organizza e i si comunica ai giocatori e chi non è in grado di farlo non gioca, ormai è così".

Hojlund? 6,5, fa la guerra tutta la partita, ha la lucidità per fare assist. Sì, non segna, è a 10 bloccato, ma quali occasioni ha? Pochissime! Chi è entrata tutti sv, non è colpa loro. Conte? 4,5, la squadra cala troppo, ora ci sono tutti e ci aspettavamo di più da lui. E' un finale di campionato peggiore di quello dell'anno scorso dove rischiammo di perdere lo Scudetto. Conte ha reclamato le assenze, ma le squadre ha le stesse difficoltà. Mi sembra in grande difficoltà, non so se per la decisione che deve prendere. Parma, Lazio, ma tranne la Cremonese che vale quello che vale sono tutte andate male... gli allenatori incidono tanto per me. Se gli diamo meriti per lo Scudetto, ora le cose che non vanno bene a chi dobbiamo attribuirle?

Voglio citare una statistica che spesso crea polemiche. Con tutte le difficoltà, Spalletti da quando è alla Juve ha 4-5 punti in più del Napoli col problema centravanti. Questo può significare tanto in proiezione futura. Il trend è positivo con Spalletti che ora è a ridosso dell'Inter. Quindi non vorrei che ora diamo per certi che arriviamo primi o secondi, ma io vedo Gasp al secondo anno, il Como, tutte avversarie pericolosissime. Il prossimo anno la Champions la rischiamo molto".

