Cané boccia Gabriel Jesus: "Guadagna tanto, si infortuna e ha già dato il meglio"

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Faustinho Cané parla del possibile approdo di Gabriel Jesus al Napoli. Focus anche sugli altri calciatori azzurri, da Giovane a Lucca.

Faustinho Cané, ex azzurro, ha parlato del calciomercato del Napoli e di anto altro nel corso di un'intervista rilasciata a La Repubblica: "Ci sono 6-7 giocatori importanti e poi bisogna dare fiducia ai giovani. Mi riferisco ovviamente ad Antonio Vergara, ma anche ad Alisson Santos e Giovane. Devono avere la fiducia per esprimere tutto il loro talento e devono pensare soprattutto ad attaccare". Possibilità anche per Lorenzo Lucca: "Con l'Udinese aveva fatto bene. Potrebbe ancora essere recuperato e dare il suo contributo". Decisamente più freddo, invece, il giudizio su Gabriel Jesus, accostato agli azzurri: "Ovviamente lo conosco bene, seguo tutti i calciatori brasiliani. Personalmente ho qualche dubbio. Guadagna tanto e ha avuto diversi problemi fisici. Credo che abbia già dato il meglio".

L'idea di Cané sul calciomercato Napoli

La priorità sul mercato, secondo Cané, è altrove: "Serve sicuramente un difensore. Buongiorno resterà fermo per diversi mesi ed è reduce da una stagione difficile in cui ha commesso altri errori. Contro il Celta Vigo si è fermato pure Marianucci, quindi bisogna rinforzare il reparto arretrato". Infine uno sguardo alla Champions League: "Il Napoli ha tante competizioni, il campionato, la Coppa Italia e naturalmente la Champions. È da sempre un pallino del presidente. Con un po' di fortuna in più negli anni scorsi avrebbe meritato una finale".