Corbo su ADL: "Torni in tribuna! Prima che sia Allegri a chiederglielo..."

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Antonio Corbo, nel suo editoriale sulle pagine di Repubblica Napoli, si sofferma sul comportamento di Aurelio De Laurentiis durante l’amichevole contro il Celta Vigo: "Se ha un vero amico, ad Aurelio De Laurentiis sarà arrivata già la replica della partita con il Celta Vigo. “Aurelio, prova a rivederti”. Solo pochi giorni dopo le celebrazioni della sua presidenza, più che del Centenario, appare stanco, teso, faccia severamente torva. In piedi, accanto alla panchina. Che gli succede? A Castel di Sangro si è visto persino De Laurentiis avvicinarsi ad Allegri per dirgli qualcosa. Che gli ha sussurrato? Una scena che rompe la liturgia dell’allenatore mentre guida la squadra".

De Laurentiis deve tornare in tribuna

Continua Corbo: "Un attimo, un clic, una fuorionda cristallizzano situazioni non vere. Nessuno ha temuto che De Laurentiis intervenisse come nei giorni peggiori di Rudi Garcia. Ma è opportuno che Allegri ripristini l’ordine intorno alla sua panchina, lo impose Conte. (...) È giusto che il presidente riprenda il suo posto in tribuna. Vede meglio, lascia che il nuovo allenatore si muova, parli e urli meglio. Per motivi stile, non aspetti che glielo chieda proprio Allegri".