Retroscena Milan, Pellegatti svela: "Allegri sollevato dall'esonero"

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Pellegatti svela retroscena sul Milan: coinvolti Ibrahimovic e Allegri.

Carlo Pellegatti ha svelato alcuni retroscena significativi sul recente passato del Milan durante una puntata speciale di 'Pressing' a Riccione. Il noto giornalista di fede rossonera ha raccontato un episodio risalente all'epoca di Paulo Fonseca, che avrebbe visto protagonista Zlatan Ibrahimovic. Secondo Pellegatti, dopo aver presentato l'allenatore alla squadra, lo svedese avrebbe chiesto al tecnico di lasciare la stanza per poter parlare direttamente ai giocatori, una situazione che, a suo giudizio, avrebbe finito per indebolire l'autorevolezza dell'allenatore agli occhi del gruppo.

Allegri sollevato dall'addio al Milan

Pellegatti ha poi rivelato un retroscena più recente riguardante Massimiliano Allegri. Dopo un colloquio diretto con il tecnico, il giornalista ha raccontato che Allegri si sarebbe detto addirittura sollevato dall'esonero comunicato dal Milan attraverso una nota ufficiale. Un sentimento che sarebbe legato al momento particolarmente delicato vissuto dal club, reduce da una stagione deludente e da un clima di forte contestazione da parte della tifoseria. Nel mirino dei sostenitori rossoneri restano soprattutto Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, considerati tra i principali riferimenti della gestione attuale dopo un'annata al di sotto delle aspettative.