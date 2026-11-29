D’Aversa si mette gli occhiali: “Bravo Guida! Petto e poi braccio, non c’è discussione!”

Il commento di Roberto D'Aversa ai microfoni di Dazn dopo l'episodio nel finale che ha scaturito non poche polemiche dirette all'arbitro Guida

Il tecnico del Sassuolo, Roberto D'Aversa ha commentato l'episodio discusso della gara delle 15:00 ai microfoni di Dazn. L'allenatore ha anche ironizzato mettendosi gli occhiali per rivedere il contatto. Ecco il suo commento: "La palla tocca petto e poi il braccio che è stretto, ma tocca prima il petto. Guida è stato bravissimo, soprattutto perché chi era al VAR lo ha richiamato cercando magari di influenzare una sua scelta di campo che era giusta. Uno può dire la sua opinione, se sia rigore o meno, ma la palla tocca prima il petto e poi il braccio. Non si può sindacare su questo".