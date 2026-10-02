Nuovo Stadio Roma, il CEO: "Tra 4 anni ci permetterà di fare un salto economico importante"

Il CEO della Roma Galantic parla del nuovo stadio da 1,3 miliardi e lascia aperta la porta all’arrivo di un esterno.

Il CEO della Roma John Galantic, intervenuto al Festival dello Sport, ha fatto il punto sui progetti del club giallorosso, partendo dal nuovo stadio. Un'opera che, secondo il dirigente, potrà rappresentare una svolta anche dal punto di vista economico: “Questo impianto tra quattro anni ci permetterà di fare un salto economico molto importante”.

Galantic ha spiegato anche le differenze rispetto all'attuale casa della Roma: “L'Olimpico è pieno di ricordi ma non è concepito per il calcio, questo sì. Immaginiamo la Curva Sud molto meno dispersiva e molto più condensata. Questo è il quarto tentativo di costruire un nuovo stadio a Roma, e ci siamo riusciti con investimenti importanti. Anche per il paese è una cosa importante: investimenti da 1,3 miliardi dal dopoguerra non ce ne sono stati tanti”.

Roma, mercato ancora aperto alle opportunità: “Siamo sempre vigili”

Spazio anche al calciomercato e alla possibilità di rinforzare ulteriormente la rosa, con particolare attenzione alla ricerca di un esterno sinistro. Alla domanda sull'eventuale arrivo di un nuovo giocatore in quel ruolo, Galantic non ha chiuso la porta: “Se arriverà? Bella domanda. Siamo sempre vigili. Vediamo se ci sono delle opportunità per far crescere questa squadra”. La Roma resta dunque attenta alle occasioni che potrebbero presentarsi sul mercato, mentre parallelamente porta avanti il progetto del nuovo impianto, considerato strategico per la crescita economica del club.