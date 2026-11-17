Fedele: “De Ketelaere superiore ad Hojlund! Segna con la Danimarca perché non sanno marcare”

Enrico Fedele analizza De Bruyne, Hojlund e gli errori nella costruzione del Napoli.

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, è intervenuto nel corso di "Siamo Tutti Allenatori" su Radio Marte, soffermandosi sulle difficoltà del Napoli di Massimiliano Allegri e sul rendimento di Kevin De Bruyne. Fedele ha individuato nella collocazione tattica del belga uno dei principali errori dell'allenatore azzurro, indicando anche quello che ritiene il centrocampo ideale. “Il più forte giocatore del Belgio, dopo Doku, è De Ketelaere. Ho sentito dire che Hojlund è superiore a De Ketelaere, è una follia. De Ketelaere è un attaccante moderno, è un giocatore che nell'uno contro uno ti salta sempre. Allegri ha le sue colpe, la più grande è quella che il centrocampo del Napoli non prevede De Bruyne. Contro l'Italia De Bruyne faceva l'attaccante, come fosse una seconda punta, e ha giganteggiato. Lui non deve giocare davanti alla difesa al posto di Lobotka. Nel centrocampo del Napoli non ce lo vedo De Bruyne, per me quello perfetto è Anguissa, Lobotka e McTominay. A meno che De Bruyne non giochi sottopunta al posto di uno degli esterni. Quello di playmaker non è il suo ruolo”.

Fedele: “Hojlund non segna? Non è colpa di Allegri, il Napoli è stato costruito male”

Fedele ha poi analizzato le differenze tra il rendimento di Rasmus Hojlund con la Danimarca e quello mostrato con la maglia del Napoli, sottolineando le caratteristiche difensive del campionato italiano e le responsabilità condivise nella costruzione della rosa azzurra. “Hojlund che fa gol in nazionale? Non lo sanno marcare. Gli avversari stranieri non sanno marcare, in Italia si marca meglio, c'è ancora l'idea della marcatura particolare. In Europa è difficile che si vedano difensori che facciano falli e marchino bene. Con me Hojlund giocherebbe sempre per generosità e cattiveria sportiva, ma non è colpa di Allegri se non fa gol. Quest'anno il Napoli non funziona perché c'è stata una compartecipazione di errori nella composizione della squadra. Allegri pensava di conoscere la squadra, non sapeva di avere una squadra vuota. Politano non è quello di tre anni fa, gli anni passano per tutti”.