Torino, Petrachi avvisa il Napoli: “Al Maradona vogliamo fare la partita!”

Petrachi presenta Napoli-Torino e parla di mercato, possibili cessioni e nuovi acquisti.

Il Torino si prepara alla delicata trasferta di sabato allo stadio Diego Armando Maradona, dove affronterà il Napoli di Massimiliano Allegri. Il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha presentato la sfida, sottolineando la necessità di ritrovare coraggio e continuità dopo un periodo caratterizzato da prestazioni altalenanti. L'obiettivo è vedere una squadra capace di imporre la propria identità anche in un ambiente particolarmente impegnativo: “Dovremo prepararla bene, ci aspetta una bella battaglia agonistica, troveremo un ambiente bello caldo. Dovremo giocarcela con coraggio, quello di proporre il nostro calcio e le nostre idee contro una grande squadra".

Il Torino ha preso una direzione giusta?

"Siamo un po' altalenanti, a volte diamo la sensazione di aver svoltato e poi magari facciamo dei piccoli passi indietro. Il mio è augurio è di trovare una squadra che abbia la propria identità nel continuare a crescere. Quella è la mia aspettativa, di andare sempre a migliorare mettendo un mattoncino in più. Nelle ultime settimane abbiamo fatto dei passi indietro sul coraggio, per quello dico certe cose".

Avete una rosa larga, c'è qualche piano per gennaio?

"Mancano ancora diverse partite, ci sono giocatori con ancora poco minutaggio. La rosa è sicuramente ampia, valuteremo se mandare a giocare qualcuno che sta avendo poco spazio e cercheremo eventuali correttivi, provando a mettere chi è più funzionale rispetto a chi sta giocando meno e con un certo modulo fa più fatica. Faremo e stiamo già facendo questi ragionamenti, ma prima aspettiamo ancora delle risposte da qualche ragazzo, prima di andare con giudizi definitivi. Il calcio ci insegna che da una settimana all'altra può cambiare tutto: da qualcuno che sta mordendo il freno, mi aspetto di più".

Ci sono dei leader in questa rosa?

"Sì, mi viene in mente Mandragora, giocatore che ci è mancato sì tecnicamente ma soprattutto per il temperamento. Il suo è stato un infortunio pesante. E poi Ismajli, lo stesso Vlasic che è introverso e non alza la voce, ma con gli esempi riesce a trasferire cose nei ragazzi. Anche da lui mi aspetto quel qualcosa in più, mi e ci ha abituato a vederlo fare sempre la differenza, lo scorso anno ci ha trascinato in un finale in crescendo. Ci sono giovani validi e ragazzi che hanno voglia di arrivare, si è creato un gruppo e i leader devono aiutarlo a crescere".