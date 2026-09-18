Carratelli: "Diamo tempo ad Allegri, social cattivi. Fiorentina! Non è una prova del nove!"

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Mimmo Carratelli ha analizzato il momento del Napoli, invitando a dare tempo a Massimiliano Allegri e soffermandosi anche su Favasuli.

Mimmo Carratelli, firma storica del giornalismo napoletano, è intervenuto a Radio Napoli Centrale per analizzare il momento del Napoli e le principali tematiche di attualità in casa azzurra. Il giornalista ha invitato l’ambiente a mantenere compattezza nei momenti più delicati: "Oggi c'è la voce dei social che è più cattiva. Al di là del Presidente e degli allenatori, nei momenti di crisi bisogna stringersi. Con il Como non c'è stata partita. Contro l'Inter c'è stato un momento di crescita e abbiamo anche rischiato di vincere. Bisogna dare tempo ad Allegri. Mi sono lasciato andare in quell'editoriale perché mi hanno chiamato da Milano e mi sono preoccupato".

Carratelli: "Favasuli? Finalmente la nota positiva"

Nel corso dell’intervento, Carratelli ha ricordato anche il rapporto tra il tifo e la storia del Napoli, sottolineando come il modo di vivere la squadra sia cambiato nel tempo: "Il popolo quando sbaglia è ancora più credibile, ha sacrificato la sua vita per il Napoli. Io sono influenzato dal periodo in cui ho vissuto il Napoli. Il tifo è qualcosa di incredibile. Non era mai cattivo, c'erano contestazioni, ma c'era sempre l'amore. Il mondo ora è diverso. Per fortuna, la nuova generazione di tifosi è cresciuta con due Scudetti. Crede di avere Real Madrid e Juventus al Maradona, ma ai tempi miei c'erano ingiustizie, abbiamo sofferto". Sulla sfida contro la Fiorentina, invece, ha aggiunto: "Partita contro la Fiorentina è la prova del nove? Per la Fiorentina sì, che dopo alcune sconfitte ha vinto contro il Venezia. Per me, fin quando non ci sono tutti i giocatori a disposizione, il Napoli non avrà la prova del nove. Vediamo quello che succede". Infine, un commento positivo su Favasuli: "Non l'avevo mai visto giocare, mi ha impressionato moltissimo. Il Napoli ha bisogno di gente come lui, che ha fame, ha voglia ed è tecnicamente dotato. Guarda il campo, guarda i compagni. Finalmente la nota positiva".