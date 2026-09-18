Rafa Marin ha le idee chiare: "Finalmente gioco! Qui per restare a lungo"

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Rafa Marin sta trovando quella continuità che era mancata al primo anno in Italia con Conte. Di questo Napoli è una delle rivelazioni e nella sua intervista a Kiss Kiss Napoli racconta la sua stagione, le sue aspettative, i sogni, gli idoli e le ambizioni legate a questa stagione: "Mi piace tutto di Napoli, la gente, i tifosi, la città, il club. Mi piace tutto. Qui si parla sempre di calcio e questo è eccezionale. Per un giocatore, questo fa la differenza. La scorsa estate sono andato via perché non avevo molto spazio, ma non vedevo l'ora di tornare e credo si noti. Ho tanta voglia di lavorare, voglio restare qui per tanto tempo".

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