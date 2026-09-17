Braglia boccia il Napoli di Allegri: “Ha una rosa valida, ma non mi dà garanzie”

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Simone Braglia analizza il Napoli di Massimiliano Allegri e mette in dubbio le possibilità degli azzurri di rientrare nella lotta Scudetto.

L’ex portiere Simone Braglia, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha analizzato il momento del Napoli di Massimiliano Allegri e le prospettive degli azzurri nella lotta Scudetto. Braglia ha evidenziato alcune perplessità legate alla rosa a disposizione dell’allenatore, soprattutto per quanto riguarda le alternative: "Se devo giudicare dalle prime partite, tutte le altre squadre hanno grosse problematiche. Non ho garanzie sul Napoli, pur essendo una rosa valida, non vedo giocatori che possono rendere dalla panchina".

Braglia: "La duttilità tattica sta facendo la differenza"

Nel confronto con le altre pretendenti, Braglia ha poi indicato Roma, Inter e Como come squadre capaci di offrire maggiori soluzioni dal punto di vista tattico, attribuendo un ruolo centrale al lavoro dei rispettivi allenatori: "Vedo in Roma, Inter e Como la duttilità tattica dei propri allenatori. Sono questi che stanno facendo la differenza".