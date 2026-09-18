Ugolini: “Napoli quasi a fine ciclo, ma fiducia in Allegri: è il migliore per la rosa a disposizione”

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Massimo Ugolini analizza il momento del Napoli dopo la vittoria contro il Bologna e difende la scelta di Allegri, sottolineando i progressi della squadra

Il successo contro il Bologna ha permesso al Napoli di ritrovare fiducia dopo un periodo complicato, ma il tema del gioco e dell'approccio della squadra resta al centro del dibattito. A Canale 8, nel corso di Ne parliamo il lunedì, il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini ha analizzato il momento degli azzurri soffermandosi anche sul lavoro di Massimiliano Allegri. Secondo Ugolini, non bisogna ridurre l'analisi al concetto di "cortomuso", perché la valutazione deve riguardare la qualità complessiva del percorso: “Non bisogna cadere nella retorica del cortomuso. È un approccio sbagliato. Il Napoli, prendendo Allegri, ha fatto una scelta. Le scelte del presidente, salvo rari casi, in questi 20 anni sono sempre state vincenti come trofei, scudetti e qualità del gioco. Secondo me Allegri in questo momento è l’allenatore migliore con il materiale umano a disposizione”.

Ugolini: “Allegri è l’allenatore giusto”

Il giornalista ha poi ricordato le difficoltà incontrate dal Napoli sul mercato e i limiti economici che hanno condizionato le operazioni estive, sottolineando come la squadra sia stata costruita senza la possibilità di intervenire su determinati profili. Da qui la necessità, secondo Ugolini, di interrogarsi non tanto sull'atteggiamento della squadra quanto sulla sua capacità di continuare a crescere: “Sapevamo tutti qual era la situazione del Napoli sul mercato. L’ha fatto a saldo zero, non aveva la possibilità di attingere a determinate figure. Il problema è il cortomuso? Bisognerebbe discutere se questa squadra ha ancora le potenzialità di fare bene e se Allegri è l’allenatore giusto per farlo. Secondo me sì, al netto del fatto che è una squadra anagraficamente quasi a fine ciclo. Però per quello che si è visto, per i progressi costanti e per le parole di Allegri, secondo me merita fiducia”.