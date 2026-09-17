Napoli-Bologna, Fedele: “Peggior 1T degli ultimi anni! Squadra logora, soffrirà per arrivare 4ª”

vedi letture

Enrico Fedele analizza la vittoria del Napoli contro il Bologna e critica la prestazione degli azzurri, soffermandosi sull'età della rosa e non solo.

La vittoria contro il Bologna non ha convinto Enrico Fedele. L'ex dirigente sportivo, intervenuto durante la trasmissione "L'inFedele" su Televomero, ha analizzato la prestazione del Napoli soffermandosi soprattutto sulle difficoltà mostrate nel primo tempo e sull'impatto avuto da Favasuli nella ripresa: "Contro il Bologna abbiamo visto il peggior primo tempo degli ultimi quattro o cinque anni. Parlo ovviamente a titolo personale. Non è stato effettuato neanche un tiro in porta e, in alcune circostanze, siamo stati anche aiutati dai centimetri. Nel secondo tempo, con la macchina ormai in panne e il carro attrezzi già nelle vicinanze, è arrivata la benzina verde. Lang ha iniziato bene nei primi cinque minuti, poi però si è fermato. Favasuli, invece, ha portato quello che mancava: vivacità, cattiveria, agonismo e soprattutto la voglia di vincere, anche se dal punto di vista tecnico presenta qualche limite."

Fedele avverte il Napoli: "Raggiungere il quarto posto sarà difficile"

Nel corso del suo intervento, Fedele ha poi espresso preoccupazione per la condizione complessiva della rosa, criticando in particolare la capacità di alcuni giocatori di accompagnare la manovra: "Siamo molto bravi a trasformare i giocatori in idoli e campioni: basta che segnino un gol. Il Napoli, però, mi preoccupa. A mio avviso è ormai una squadra vecchia, logorata in tutti i reparti. Inoltre, ci sono soprattutto calciatori che non riescono ad accompagnare adeguatamente la manovra. Gli azzurri stanno facendo fatica e questa situazione li porterà inevitabilmente a soffrire. Raggiungere il quarto posto sarà difficile".