Stop McTominay, prof. Castellacci: “Ben venga la sosta. Vi dico quando può rientrare”

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Scott McTominay è stato sottoposto a un intervento di ablazione dopo un’aritmia benigna. Enrico Castellacci ha spiegato i tempi di recupero

L’ex medico sociale della Nazionale italiana Enrico Castellacci ha analizzato a Stile TV, durante la trasmissione "Salite sulla giostra", la situazione di Scott McTominay, sottoposto a un intervento di ablazione dopo aver riscontrato un’aritmia benigna. Secondo Castellacci, i tempi di recupero potrebbero essere relativamente brevi: “Con l’ablazione, se il ragazzo recupera velocemente, nel giro di un mese si può rientrare in campo. Quindi ben venga questa sosta”.

Castellacci: "Nel giro di un mese si può rientrare in campo"

L’intervento, ha spiegato, ha l’obiettivo di correggere l’alterazione del ritmo cardiaco e ridurre il rischio che il problema possa avere conseguenze nel tempo. Castellacci ha poi aggiunto: "L’aritmia di tipo benigno dà fastidio, ma non fa necessariamente interrompere l’attività. I medici avranno valutato che il giocatore non poteva continuare a giocare. Non è molto pericolosa, ma può diventarlo in futuro se non si interviene".