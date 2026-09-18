Rafa Marin: “Rrahmani straordinario, mi aiuta tantissimo. Allegri? Ottimo rapporto, mi piace!"

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Rafa Marin racconta il suo rilancio al Napoli dopo il prestito al Villarreal: il difensore parla del rapporto con Allegri e dell'intesa con Rrahmani.

Massimiliano Allegri ha avuto un ruolo importante nel rilancio di Rafa Marin, tornato al Napoli dopo il prestito al Villarreal e subito protagonista nelle scelte del tecnico. Il difensore spagnolo ha raccontato nella sua lunga intervista a Kiss Kiss Napoli il rapporto costruito quotidianamente con l'allenatore: "Con il mister ho un ottimo rapporto, mi piace il suo piano di lavoro e di allenamento". Marin si è soffermato anche sull'importanza del possesso palla nell'idea di gioco azzurra, soprattutto nella costruzione dalla difesa: "Più abbiamo il pallone noi meno ce lo hanno loro. Questo vuol dire subire meno pericoli e crearne di più".

Rafa Marin e Rrahmani, un'intesa costruita in campo

Accanto allo spagnolo c'è Amir Rrahmani, diventato un riferimento importante per il reparto e per lo stesso Marin. Il difensore ha sottolineato la facilità con cui riesce a giocare al fianco del compagno: "Con Amir è molto facile giocare, è un giocatore straordinario con tanta esperienza". Un'intesa cresciuta attraverso il lavoro quotidiano e le partite: "Mi ha aiutato tantissimo. Imparo tanto con lui negli allenamenti e anche nelle partite. In campo siamo a nostro agio insieme".