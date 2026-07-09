Carratelli racconta il film del centenario: "ADL impressionato dal mio racconto su Diego"

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Carratelli presenta il film del centenario del Napoli tra storia, emozioni e Maradona.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista Mimmo Carratelli: "Qualche aneddoto sul film per il centenario? Avremo tempo per parlarne. Il centenario è una bella ricorrenza. Si partirà da Ascarelli, al Napoli di Vinicio, di Chiappella, Marchesi, quello di Diego, poi questi ultimi due Scudetti. È diventata una storia vincente. Il tifo di oggi è forse più competente, noi della vecchia generazione eravamo più rumorosi. È cambiata Napoli, è cambiato il Mondo. Il Maradona oggi è un salotto, una volta era un'arena.

Nella sceneggiatura ci sono anche i momenti negativi. Ho preparato 90 cartelle per questo film, vedremo cosa verrà trattenuto. Con 90 cartelle si farebbe un film di oltre 100 minuti. Ho cercato di non dimenticare nessuno. E il presidente è rimasto colpito dal racconto molto emozionato fatto da Diego Armando Maradona, spero che il documentario non sia freddo e che i tifosi siano contenti. Ho cercato di dare due punti di vista, quello di un giovane e quello di un vecchio che ha visto il Napoli giocare al Vomero. Il legame tra città e club è fortissimo. Ha fatto bene De Laurentiis a riscoprire il Corsiero del Sole"