Alvino: "Il mercato può aspettare, la strategia del Napoli è chiara"

vedi letture

Alvino spiega la strategia del Napoli: Allegri punta prima a valorizzare la rosa attuale.

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto nel suo editoriale nel corso di 'Dillo ad Alvino' su Teleclub Italia: "Il Napoli non compra, o meglio, non compra adesso, in fondo non è una notizia. Aurelio De Laurentiis l'aveva detto già alla presentazione della maglia del centenario: 'Per me non dovremo compare nessuno'. Una frase che allora sembrava una provocazione, oggi è una linea societaria. Perché il problema non è acquistare, il problema è di valorizzare. 12 mesi fa il Napoli ha investito tantissimo, una campagna acquisti importante e costosa, ma il rendimento è stato inferiore alle aspettative. Lang, Lucca, Marianucci, Beukema, Gutierrez, fino a De Bruyne, tanti investimenti che per motivi diversi non hanno ancora espresso tutto il loro valore.

E allora entra in scena lui, Massmiliano Allegri. Attenzione, non è un allenatore che accetta una scelta della società e un allenatore che la condivide. E' convinto che questa rosa sia forte e profonda, che prima di chiedere rinforzi vadano recuperati quelli che sono i giocatori che rappresentano il patrimonio già presente. Per questo a Dimaro vorrà vedere tutti, nessuno escluso, vuole capire chi può rilanciarsi, chi ha ancora fame, chi merita una seconda chance. Solo dopo arriverà il mercato, se ci saranno cessioni arriveranno anche gli acquisti, per il portiere, per la fascia destra e per altri ruoli che dovessero liberarsi. La strategia del Napoli dunque è chiara, prima valorizzare e poi eventualmente compare. Perché il miglior acquisto oggi potrebbe proprio essere quello che il Napoli ha già in casa".