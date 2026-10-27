Adani attacca Allegri: “Incide solo nelle pagliacciate! Fa il circo, non si parla mai di calcio”

Lele Adani critica duramente Massimiliano Allegri dopo le frasi attribuite all’allenatore del Napoli sulla qualificazione in Champions della Roma.

“Dove incide Allegri? Nelle pagliacciate”. Lele Adani non usa giri di parole e attacca duramente l’allenatore del Napoli dopo le polemiche seguite alla sfida contro la Roma. Ai microfoni di Viva el Futbol, l’ex difensore ha criticato gli atteggiamenti del tecnico azzurro, soffermandosi anche sulle frasi che gli sarebbero state attribuite al termine della partita. Nel corridoio adiacente alla sala stampa, dopo l’espulsione, Allegri avrebbe fatto riferimento alla qualificazione in Champions League dei giallorossi nella scorsa stagione, affermando: “Sono sempre loro, l'anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca”.

Adani contro Allegri: “Si parla di circo, non di calcio”

L’ex difensore ha contestato le provocazioni e le polemiche che, a suo giudizio, finiscono per prendere il posto del confronto calcistico: “Dove incide Allegri? Nelle pagliacciate. E allora mi chiedo: una volta a Baccin e Ausilio dice ‘Tanto arrivate sesti, siete una squadra di merda’. Poi chiedi ‘Dov’è Rocchi?’. Poi questa volta la mancanza di rispetto con la Roma. Queste sono pagliacciate, il circo lo fa chi chiama in causa queste cose. Si parla di circo, non di calcio. Ormai di argomenti di calcio non ce ne sono più. Rimane la giacca, il provocare, i teatrini in tv, il circo”. Adani ha poi puntato l’attenzione sul rapporto tra Allegri e i giornalisti, chiedendo domande più incisive e un confronto meno condizionato dalle battute dell’allenatore: “Se davanti puoi creare una situazione che bluffa in preparazione, poi dietro ci sono le temute domande dei giornalisti e lì vengono fuori le battute. ‘Non sono lucido’, ‘ora gioco con 4 attaccanti’. Non bisogna avere paura, senza la voce che trema, quando c’è da interagire la voce trema eh. Nel canalino è più facile dire tutto, quando si fanno le domande poi si trema però. Serve un contraddittorio più duro, al massimo poi vi manda a fanculo. Ma va stimolato l’ascolto”.