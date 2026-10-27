Zazzaroni ammette: “Se Allegri non entra nelle prime 4 è un fallimento”

Ivan Zazzaroni analizza gli obiettivi di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli: la qualificazione in Champions League è fondamentale.

La qualificazione alla prossima Champions League è il traguardo imprescindibile per Massimiliano Allegri alla guida del Napoli. A sottolinearlo è Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, intervenuto al podcast Numer1 per fare il punto sulle prospettive della squadra azzurra e sugli obiettivi del suo allenatore. Rispondendo a una domanda sull’ipotesi che il tecnico possa essere tentato di lasciare, Zazzaroni ha escluso questa possibilità, evidenziando però le difficoltà che il Napoli sta attraversando: “Allegri ha voglia di smettere? No, per niente. Chiaramente sa di avere una squadra che ha dei problemi”.

Zazzaroni fissa l’obiettivo del Napoli: “Deve entrare in Champions”

Secondo Zazzaroni, il bilancio della stagione di Allegri passerà soprattutto dalla conquista di un posto tra le prime quattro in campionato e dal cammino nelle competizioni a eliminazione diretta. Il direttore ha indicato nella qualificazione europea la priorità assoluta, auspicando anche un percorso significativo in Champions League e in Coppa Italia: “Cosa deve fare per far sì che la stagione sia soddisfacente? Entrare in Champions e andare più avanti possibile in Champions. Deve passare il turno e già questo sarebbe un buon segnale. Lo scorso anno, ad esempio, non è successo. Poi avrà la Coppa Italia e vedremo cosa farà. Soprattutto deve ritornare in Champions. Se non entra nelle prime quattro è sbagliato. Sarebbe un fallimento? Sì”.