Trevisani: “Napoli forte, ma diventa modesto quando difende soltanto. Da anni Allegri fa così…”

Riccardo Trevisani analizza i limiti del Napoli e critica l’approccio troppo difensivo della squadra, tornando anche sulle scelte di Massimiliano Allegri.

Il Napoli ha una rosa ricca di qualità, ma secondo Riccardo Trevisani non riesce sempre a esprimere il proprio potenziale. Il giornalista, intervenuto nel corso di una puntata di Fontana di Trevi, format di Cronache di Spogliatoio su YouTube, ha individuato nella discontinuità di rendimento e in un atteggiamento troppo prudente alcuni dei principali limiti della squadra: “Il Napoli è una squadra piena di giocatori forti. Qual è il suo problema? Che a volte gioca e a volte non gioca. Quando si difende a spada tratta come unico obiettivo della partita, diventa molto modesta”.

Trevisani su Allegri: “Da una decina d’anni diciamo: attacca”

Nel suo intervento, Trevisani ha allargato la riflessione anche alla filosofia tattica di Massimiliano Allegri, criticando la tendenza a privilegiare la fase difensiva a discapito della proposta offensiva. Il giornalista ha sottolineato come, a suo avviso, le squadre allenate dal tecnico abbiano spesso avuto le qualità necessarie per giocare un calcio più propositivo: "Ecco perché è una decina d’anni che diciamo ad Allegri: ‘attacca’. Perché ha sempre avuto squadre con cui poteva giocare e attaccare”.