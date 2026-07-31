Centenario Napoli, videomessaggio di Conte emoziona i tifosi: "Onorato di far parte della storia"

vedi letture

Conte celebra i 100 anni del Napoli: "Onorato, questa città mi ha donato tanto".

Anche Antonio Conte ha voluto partecipare, seppur a distanza, alla grande festa organizzata dal tifo azzurro per celebrare i 100 anni del Napoli. Durante la serata è stato trasmesso sul palco il videomessaggio dell'ex allenatore azzurro, che proprio il 31 luglio ha festeggiato il suo 57esimo compleanno. Dopo aver guidato gli azzurri alla conquista del quarto Scudetto della storia, Conte ha ricordato con affetto la sua esperienza a Napoli, sottolineando il forte legame costruito con la città e con il popolo napoletano.

Conte: "Napoli non è una semplice squadra, ma ragione di cuore, vita e passione"

"Ciao a tutti, so che siete tantissimi. Oggi è il 31 luglio, per me è una data importante, perché compio 57 anni, ma non sono qui per ricordare il mio compleanno, ma per sottolineare che alla scadere della mezzanotte ci saranno da festeggiare i 100 anni del calcio Napoli, qualcosa di straordinario e storico. Io sono veramente onorato di far parte della storia di questa grandissima squadra, di questo grande club con grande tradizione. 100 anni di storia dove sono passati calciatori importanti, uno su tutti Diego Armando Maradona. Tanti presidenti e tanti allenatori che hanno contribuito per far scrivere pagine importanti di storia. Io vi auguro tutto il meglio, Napoli e il popolo napoletano nei miei due anni mi ha donato tanto da un punti di vista professionale e anche umano, penso che siamo molto simili nei sentimenti e nella passione che mettiamo in tutte le cose. Auguro al Napoli tutte le migliori fortune, al popoli di restare sempre vicini nei momenti facili e difficili come avete sempre dimostrato con grande sostegno e attaccamento. So che per voi Napoli non è una semplice squadra, ma ragione di cuore, di vita e passione. Vi abbraccio forte e spero che ci saranno altri 100 anni ricchi di storia e soddisfazione".