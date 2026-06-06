Cessione Napoli? Rizzetta spiega il piano americano: “Si partirebbe dal Maradona”

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Matt Rizzetta, intervistato dal podcast Bloomberg Business of Sport, ha spiegato quali sarebbero le priorità in caso di acquisizione del Napoli

Nel corso della lunga intervista al podcast Bloomberg Business of Sport, Matt Rizzetta, presidente del Napoli Basket e intermediario del fondo americano interessato all’acquisto del Napoli, ha illustrato le possibili priorità in caso di chiusura dell’operazione. L’imprenditore ha sottolineato come l’obiettivo principale non sarebbe la distribuzione di dividendi o utili, ma l’aumento della base dei ricavi per rendere il club più competitivo e, al tempo stesso, generare valore per la comunità. Al centro della visione ci sarebbero soprattutto gli investimenti strutturali e lo sviluppo del brand Napoli su scala globale.

Stadio Maradona e infrastrutture: la visione di sviluppo del club

“Non stiamo parlando di distribuzioni o dividendi. Stiamo parlando di aumentare la base dei ricavi, il che ci permetterebbe di investire nel club, renderlo più competitivo e restituire valore alla comunità, che è ciò che conta davvero. La prima area di intervento sarebbe l'infrastruttura. Lo stadio Maradona è stato costruito tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio degli anni Sessanta e, credo, non abbia mai subito interventi di modernizzazione davvero significativi. L'Italia sta lavorando alla candidatura per gli Europei del 2032 e il tema degli stadi è un problema diffuso nel Paese. Napoli è la terza città d'Italia e deve necessariamente essere una città ospitante. La prima cosa che faremmo, e ne abbiamo già discusso in modo piuttosto approfondito con il Comune di Napoli e con il sindaco, sarebbe investire nelle infrastrutture per trasformare lo stadio in uno dei grandi gioielli del calcio europeo moderno. Per varie ragioni, il club non ha investito molto nelle infrastrutture complementari: accademie giovanili, centri comunitari e strutture simili. Eppure gran parte del talento calcistico italiano proviene dal Sud, da Napoli e dalle regioni meridionali. Molti ragazzi, già tra i 10 e i 18 anni, sono costretti a trasferirsi al Nord. Questo è qualcosa che vorremmo cambiare. Investiremmo fortemente nelle infrastrutture necessarie per sviluppare e trattenere quel talento, creando campi, accademie e strutture adeguate per la crescita dei giovani. Poi c'è il tema dell'attrattività internazionale. Napoli è un brand globale. Napoli, la Costiera Amalfitana e tutto il territorio circostante rappresentano oggi una delle realtà più dinamiche d'Europa. Credo che Napoli sia la città più giovane d'Italia dal punto di vista demografico e una delle destinazioni turistiche con la crescita più rapida del continente. Ci sono enormi flussi di capitali e investimenti che stanno arrivando in città. Se confronto tutto questo con Campobasso, che amo e che considero la mia creatura, parliamo di realtà completamente diverse: Campobasso conta circa 50.000 abitanti, mentre un singolo quartiere di Napoli può avere una popolazione cinque o sei volte superiore. Le opportunità sono incredibili. Se avessimo affrontato un progetto del genere trent'anni fa sarebbe stato diverso, ma la Napoli di oggi, a mio avviso, è una delle città più belle, moderne, sofisticate ed eleganti del mondo. E siamo orgogliosi di rappresentarla".

Stadio da ristrutturare e valore del brand Maradona

Parla di ristrutturare il Maradona o di costruire un nuovo stadio? "La nostra visione sarebbe sicuramente quella di ristrutturare l'impianto esistente. Attorno allo stadio ci sono ampie aree che possono essere valorizzate e sviluppate. C'è poi tutto il tema legato al marchio Maradona, che non appartiene al club ma rappresenta un'enorme opportunità commerciale. Ho sviluppato un ottimo rapporto con Diego Maradona Jr. e credo che il brand Maradona abbia un potenziale straordinario. A Napoli si percepisce qualcosa di unico. Sono una persona molto spirituale e non metterei mai nessuno allo stesso livello del Signore, ma a Napoli trovi statue di Gesù e statue di Maradona una accanto all'altra. Nessuno viene considerato superiore all'altro. Maradona è ancora una presenza viva nella città. Il suo spirito scorre nelle vene delle persone e nelle strade di Napoli. Per questo, quando parliamo di investimenti infrastrutturali, guardiamo anche a iniziative che possano essere commercialmente sostenibili ma che, allo stesso tempo, rendano omaggio alla sua eredità e al suo spirito, aspetti che secondo me non vengono ancora valorizzati come potrebbero. Per dare un'idea, credo che il marchio Maradona generi ogni anno centinaia di milioni di dollari di fatturato. E, se non sbaglio, tra il 96% e il 98% di quel fatturato deriva da prodotti contraffatti. Questo fa capire quanta domanda esista e quante opportunità ci siano ancora da sviluppare”.