Chiariello su Allegri: “Immorale! Pretende buonuscita dopo fallimento e col Napoli che lo aspetta!”

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Chiariello attacca Allegri: “Buonuscita dal Milan? Sarebbe immorale”

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato di Massimiliano Allegri: "Accordo Allegri-Milan? Ma a quale titolo Allegri pretende 70-80% se lui ha già un’altra squadra ed ha fallito la stagione. Potrà avere le attenuanti che vuole, ma ha fallito la stagione, fa perdere 70mln al club e pretende l’80% della buonuscita sapendo che lo attende un altro grande club? Il Milan non gli da’ un euro, altrimenti poi lui sta fermo un anno. Se vuole i 5mln allora si ferma un anno!

Diatribe societarie? L’allenatore firma sempre il risultato, non può non esserne corresponsabile. Ha un contratto? Sì, lo tiene e si sta a casa. Allergico ad Allegri? No, io sono allergico agli spilla soldi! Si poteva chiamare in qualunque modo. Non mi piace il suo calcio ma non ho preclusioni, non c’entra, ma lo trovo immorale che debba spillare soldi al Milan”.