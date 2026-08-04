Primo vero test con l'Osasuna, Del Genio: "Costruiremo sotto pressione o solo lanci?"

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Napoli-Osasuna, le aspettative e l'analisi di Paolo Del Genio

Cresce la curiosità per il primo vero banco di prova del Napoli in quest'estate contro l'Osasuna, domani pomeriggio a Castel di Sangro. Nel corso di Canale 8 ne ha parlato il giornalista Paolo Del Genio, sottolineando cosa è curioso di vedere: "Sarà importante capire anche cosa farà gli avversari. Se l'Osasuna presserà noi costruiremo con coraggio sotto pressione o lanceremo lungo? In fase difensiva se andiamo a pressare... ma non so se l'Osasuna è una squadra che costruisce provando ad uscire così capiremo se il Napoli pressa o attenderà con un blocco medio basso.

Faremo valutazioni, anche in base a ciò che farà l'Osasuna. Senza esagerare, siamo in una fase di precampionato, ma anche se non per tutta la gara, sarebbe importante vedere una pressione. Sulla costruzione in fase di possesso pure mi aspetto delle varianti rispetto a quell'uscita un po' statica, metteremo dentro al campo qualcuno? Nella fase finale di rifinitura pure serve la mano dell'allenatore, ma il calcio ci insegna che negli ultimi 30 metri ci sono le posizioni ma conta la giocata".