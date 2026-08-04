Napoli-Osasuna, Iezzo: "E' ora di fare di più, voglio capire se Allegri presserà o aspetterà!"

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Il Napoli alza il livello dei test e sfiderà a Castel di Sangro gli spagnoli dell'Osasuna. Un test per provare quanto visto negli allenamenti e valutare condizione fisica ed automatismi del 4-3-3. Un test che potrà dare già risposte. Ne ha parlato nel corso di Canale 8 l'ex azzurro Gennaro Iezzo:

"Il Napoli deve far vedere qualcosa in più rispetto a Dimaro. La preparazione va avanti, quasi verso la conclusione, nelle gambe la squadra qualcosa ha messo e mi aspetto anche qualcosa tatticamente. Mi aspetto di vedere qualcosa nelle due fasi, nella costruzione e nello sviluppo ma anche in non possesso per capire quale filosofia vuole attuare. Quanto visto a Dimaro, 4-3-3, ma si lasciava spazio molto alle capacità individuali, ma chiaramente ora serve organizzazione, soprattutto in non possesso. Voglio capire in sviluppo, ma in non possesso voglio capire se presserà o aspetterà e capiremo qualcosa già con l'Osasuna".