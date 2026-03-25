Chiariello: "Chiamatemi pure pazzo, ma preferisco Hasa a Goretzka per l'anno prossimo"

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Singolare l’opinione di Umberto Chiariello sul futuro del Napoli e sulle scelte che la società potrebbe fare in vista della prossima stagione.

Singolare l’opinione di Umberto Chiariello sul futuro del Napoli e sulle scelte che la società potrebbe fare in vista della prossima stagione. Il giornalista ai microfoni di Radio Crc ha lanciato una provocazione che ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, mettendo a confronto due profili molto diversi. “Chiamatemi pazzo, ma per l’anno prossimo preferisco Hasa a Goretzka”, ha dichiarato, spiegando una visione che va oltre il valore dei singoli giocatori.

Il Napoli torna a puntare sui giovani?

Da una parte c’è l’esperienza internazionale del centrocampista tedesco, dall’altra la crescita di un giovane che rappresenta un investimento per il futuro. Il ragionamento riguarda anche la strategia del club, sempre più orientata a valorizzare talenti in prospettiva. L’idea di puntare su Hasa, prodotto già legato al Napoli, si inserisce in una linea progettuale basata sullo sviluppo interno.