Schiattarella: "Napoli, credi allo Scudetto! Conte è il più forte di tutti"

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Pasquale Schiattarella, ex allenatore e oggi allenatore, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni.

Pasquale Schiattarella, ex allenatore e oggi allenatore, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Scudetto? Ci ho sempre creduto, spesso si fanno troppo chiacchiere da bar. Bisogna stare sempre vicini alla tifoseria azzurra, abbiamo il miglior allenatore e dei giocatori molto competitivi. Conte è una garanzia”