Verdone su ADL: “Quando si parla di lavoro diventa un gerarca, ma è un vero amico”

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Carlo Verdone, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per presentare il film Scuola di seduzione

Carlo Verdone, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per presentare il film Scuola di seduzione, ha parlato anche del suo rapporto con Aurelio De Laurentiis, soffermandosi sul carattere del presidente del Napoli e sul suo modo di vivere il lavoro, tra cinema e calcio.

L’attore e regista ha raccontato con sincerità il legame che li unisce da anni: “Oggi eravamo due amici che viaggiavano insieme e parlavano di tutto. Poi, quando si inizia a parlare di lavoro, diventa una sorta di gerarca”. Parole dette con affetto, perché Verdone ha voluto chiarire subito il senso del suo rapporto con il patron azzurro: “Spesso litighiamo, sono uno dei pochi che gli tiene testa, ma lo considero un amico. Fa il burbero, però è una persona molto generosa”.