Chiariello sull'Italia: "Un 62enne e un 75enne, il nuovo che avanza…"
Umberto Chiariello nel suo consueto editoriale su Radio Crc ha parlato delle ultime notizie relative sulla Figc con la nomina del nuovo ct, Mancini: "Un 62enne e un 75enne per la nazionale, Mancini e Ranieri, il nuovo che avanza. Alla fine Malagò si è assunto le sue responsabilità dopo il corto circuito in pochi giorni di Maldini. Un'avventura caos la sua con Leonardo.
Ora manca un terzo uomo, prende quota quello buono per tutte le stagioni, ovvero Oriali, il team manager che potrebbe accompagnare Mancini in panchina. Oriali aveva già lavorato con Mancini e quindi non credo che Conte questa decisione l'abbia presa male. Però serve anche un uomo per il settore giovanile e pare che in pole ci sia Zola".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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