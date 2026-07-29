Del Genio avvisa: "Allegri e il mercato? Non credete a tutto quello che dice…"

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Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli commentando le ultime notizie che riguardano la squadra azzurra: "L'anno scorso avevo sperato nella permanenza di Conte, ma alla luce di quello che è venuto fuori, con i giocatori che non ce la facevano più, in sintesi, e con un mercato condizionato dall'ultima sessione e quella precedente post-scudetto di Spalletti, allora ho cambiato idea. Infatti il Napoli ora deve fare incastri complicati per fare mercato. Allegri? L'etichetta adesso è facile, quella di aziendalista.

Quando gli si fa la domanda sul mercato, risponde che se ne occupa la società. Ma non ci credete quando dice così. E' vero, sarà aziendalista, non stresserà la società, ma sarà molto vigile nell'ottenere quello che vuole ottenere. Il difensore arriverà, altri pure, e quelli da lui bocciati andranno via. Quindi state certi che il parere di Allegri inciderà. Non andiamo dietro alla storiella che decide tutto il club e non l'allenatore perché non è vero".