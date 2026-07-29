Retroscena Stones: era stato proposto al Napoli, la risposta di ADL

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Il giornalista Giovanni Scotto nel suo account su Youtube ha fatto il punto della situazione su quelli che sono gli argomenti principali legati al mondo Napoli: "Il club vuole aspettare, l'ha detto anche Allegri. Il Napoli vuole cedere quanti più calciatori possibili, per ridurre il numero degli esuberi. Anche perché le altre si stanno attrezzando, vedi l'Inter con Stones che in Serie A può fare la differenza.

Stones tra l'altro era stato proposto anche al Napoli che non ha approfondito perché l'ingaggio era troppo alto ma al Napoli serve comunque un difensore centrale. Si può rischiare di andare avanti così senza Buongiorno e Beukema? E siamo certi che quest'anno si ridurranno gli infortuni? Bisogna intervenire sul mercato anche perché, ripeto, le altre si stanno rinforzando".