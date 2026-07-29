Castro-Roma, Scotto: "Poteva servire al Napoli, perché non puntarci dietro Hojlund?"

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Il giornalista Giovanni Scotto sul suo canale su Youtube ha fatto il punto della situazione su quelli che sono gli argomenti principali legati al mondo Napoli: "Castro va alla Roma. Un ottimo rinforzo, una grande alternativa. Anche se Gasp voleva un esterno. Ma Castro è un giocatore che piaceva anche al Napoli, ha grandi potenzialità. Alle spalle di Malen, avere Castro è ottimo. Anche il Napoli poteva farlo sapendo che c'è Hojlund titolare e ci sono Lucca e Lukaku.

Su Romelu c'è un mistero. Ha fatto pace col club ma i segnali sono comunque diversi, si parla comunque del suo addio. Chi resta quindi alle spalle di Hojlund? Lucca, con tutte le incognite che conosciamo. Allegri dopo la gara con la Carrarese è stato fermo su Lucca, ha detto di averlo visto poco, si è fatto male. Anche Manna lo ha stimolato, e intanto la Roma prende Castro. E sono rivali del Napoli, queste".