Del Genio critico: "Qualcuno ha detto una grande fesseria su Allegri e Conte"

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Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli commentando le ultime notizie che riguardano la squadra azzurra: "Una delle più grandi fesserie che sono state dette è che Allegri è stato preso per dare continuità al lavoro di Conte, ma non si somigliano per nulla come avrebbe detto Benigni in un suo noto film. Somiglianza zero per la comunicazione ma anche per l'aspetto tattico. Allegri è aziendalista, Conte no. Sono diversi. E poi in campo nella fase di non possesso sono diversi.

Conte voleva pressing feroce per la riconquista, Allegri preferisce aspettare. E in fase di possesso rispetto a Conte vuole gestire di più il pallone mentre Conte voleva subito la palla per il centravanti. Nelle metodologie di allenamento sono diversi. Con Conte il ritiro era molto a secco, qui molto pallone con Allegri".