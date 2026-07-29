Chiariello: "Badiashile? Reduce da infortuni impressionanti, mi sorprende…"

vedi letture

Umberto Chiariello nel suo consueto editoriale su Radio Crc ha parlato delle ultime notizie relative a calciomercato della Serie A: "Dopo Castro e Stones per Roma e Inter, tocca al Napoli rispondere sul mercato. Badiashile del Chelsea è un esubero dopo essere stato pagato più di 40 milioni di euro quando era una promessa importante in Francia al Monaco. Ma ha avuto una serie di infortuni impressionanti e sono perplesso per questo, anche se il profilo è importante. Ma non lo chiamerei esubero, anche Hojlund allora lo era allo United oppure McTominay.

Il mio dubbio sul difensore è solo sulle condizioni fisiche, la sua cartella clinica. Il Napoli vuole prenderlo in prestito per 3 milioni, come leggo. E poi vuole il diritto e non l'obbligo. Ora nel casting è entrato un vecchio pallino di Ancelotti, Todibo. Se ne parlava da anni. In Italia resistono i nomi di Tiago Gabriel e Gatti. Dal Lecce il Napoli voleva anche Dorgu che era stato molto vicino prima di andare in Premier. Ora Tiago costa 30 milioni. Gatti invece non mi convince proprio, lo eviterei proprio".