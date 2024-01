Chiariello: “La favola Zerbin può cambiare lo scenario. Mercato condizionato dal cambio modulo?”

"Il mercato del Napoli sarà condizionato dal cambio di sistema di gioco di Mazzarri?".

Ai microfoni di Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la vittoria del Napoli nella prima semifinale di Supercoppa italiana contro la Fiorentina: "L’uomo del match non è Zerbin, ma Simeone.

Zerbin è indubbiamente una bella favola. Potrebbe trovare un coronamento diverso, perché alle volte i calciatori prendono degli slinding doors incredibili e cambiano le carriere. Se Politano, che sta avendo proprio a Riyadh un pressing notevolissimo per andare a giocare lì, lo vogliono e c’è la possibilità di dare 13mln al Napoli. L’accordo con Giuffredi c’è per il rinnovo, ma anche il procuratore sta ragionando con De Laurentiis e non in opposizione per vedere se veramente il ragazzo vuole fare questa scelta di vita, che ovviamente è una scelta economica molto importante. L’esplosione di Zerbin potrebbe anche cambiare lo scenario, perché il Napoli avendo acquistato Ngonge, che diverrebbe titolare. Zerbin, che Mazzarri stasera ha pubblicamente dichiarato di stimarlo tantissimo e lo preferisce a Lindstrom, potrebbe rimanere e non andare più al Frosinone diventando così lui l’alternativa a Ngonge. Lo scenario, quindi, cambia.

Stasera mi pongo una domanda: il mercato del Napoli sarà condizionato dal cambio di sistema di gioco di Mazzarri? Se Mazzarri lunedì sera insisterà su questo modo di giocare, che poi è il suo antico modo più efficace dell’anti-calcio visto con la Salernitana, e riesce a far alzare la Supercoppa come cambia il mercato del Napoli? A quel punto Ostigard non può partire più. Piuttosto che scimmiottare Spalletti, è meglio il vero Mazzarri. Non sarà bello e moderno come Spalletti, ma per lo meno è vero e verace e veritiero”.