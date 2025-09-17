Chiariello: "Napoli top anche in Europa. E non fa più spese solo in Italia..."

Nel suo consueto editoriale alla vigilia di Manchester City-Napoli, esordio degli azzurri di Conte in Champions League per la fase campionato, Umberto Chiariello si è espresso così su vari temi ai microfoni di Radio Crc: "Il Napoli non parte battuto per chi ha avuto la forza di spendere 350 milioni. Non siamo più quelli che vanno a comprare dall'Empoli o dall'Udinese, con tutto il rispetto. Sono arrivati giocatori da queste realtà, dallo United, dal City. Il Napoli oggi fa spesa a livello internazionale. Prende il campione De Bruyne.

Va a prendere il campione del Psv che ha fatto una buona Champions, Noa Lang, che ora non vediamo ancora ma che non va sottovalutato. Oggi facciamo la spesa al grande supermarket d'Europa, è una nuova realtà e ora ci dobbiamo abituare a essere considerati un club outsider di alto profilo. Ecco perché De Laurentiis adesso vuole fare lo step successivo, dotare il Napoli di quelle strutture per renderlo ancora più solido sul piano del mattone. Io sono convinto che la strategia sia quella giusta. Noi ora ci sediamo al tavolo delle grandi con continuità e con pieno diritto di esserci".