Gautieri pronto a ripartire col gruppo Rizzetta: per l'ex Napoli una panchina femminile

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Gautieri verso il calcio femminile: possibile svolta alla Res Donna Roma.

L'ex azzurro Carmine Gautieri potrebbe essere pronto a tornare protagonista dopo oltre un anno e mezzo dall'ultima esperienza professionale. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, l'ex tecnico del Taranto sarebbe in contatto con il gruppo guidato da Matt Rizzetta, proprietario del Campobasso FC, della Res Donna Roma e del Brooklyn FC. Per l'allenatore classe 1970 si starebbe valutando un possibile inserimento nell'area sportiva del gruppo, ma le ipotesi sul tavolo non si fermerebbero a un incarico dirigenziale.

Possibile prima esperienza nel calcio femminile

Tra le opzioni al vaglio ci sarebbe infatti anche la panchina della Res Donna Roma, formazione che punta al salto in Serie A dopo il sesto posto ottenuto nell'ultima stagione sotto la guida di Alessandro Di Martino, che ha già salutato il club. Per Gautieri si tratterebbe di una novità assoluta, considerando una carriera sviluppata quasi esclusivamente tra Serie B e Serie C maschili. L'ex tecnico potrebbe così seguire il percorso intrapreso negli ultimi anni da diversi allenatori provenienti dal calcio maschile, come Andrea Soncin, Max Canzi, Paolo Tramezzani, Gianluca Grassadonia e David Sassarini, protagonisti del crescente processo di integrazione tra calcio maschile e femminile. Una scelta che potrebbe rappresentare una nuova e stimolante sfida nella carriera dell'allenatore campano.