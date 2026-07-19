Clamoroso Reja, il retroscena su Scaloni: "Due anni fa potevo portarlo alla Lazio, ma..."

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Edy Reja racconta il tentativo di portare Scaloni alla Lazio e commenta la crisi del club biancoceleste.

In vista della finalissima dei Mondiali tra la Spagna e l'Argentina, l'ex tecnico del Napoli Edy Reja ha raccontato a Il Messaggero un curioso aneddoto che lega la Lazio all'attuale Commissario Tecnico dell'Albiceleste Lionel Scaloni. Queste le sue parole: "Lo conobbi alla Lazio e poi lo portai All’Atalanta: non potevo non parlare con lui di calcio, era di ispirazione. Aveva una sua visione, esprimeva concetti futuristici. Aveva un occhio clinico e unico nel valutare i giocatori, osservandoli dalla panchina, anche quelli avversari. Era un leader carismatico, sveglio. Le squadre che ho allenato lo consideravano una guida perché aveva carattere e personalità. Quando parlava tutti lo seguivano.

Nel 2024 parlai con Lotito e scrissi a Scaloni se voleva tornare alla Lazio come tecnico. Lui rispose: “No mister, io resto con la mia Argentina, ho un impegno e non mi tiro indietro”. Lotito non va a vedere la finale del Mondiale e manda emissari? In questo momento ha altre gatte da pelare fra Lazio e Reggina. Ho il club biancoceleste nel cuore, mi spiace stia vivendo questa fase, ma la frattura fra ambiente e società è una questione vecchia e profonda. Io mollai anche per questo…".