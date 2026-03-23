Colonnese: "Il Napoli ora ha tanti campioni, ma la rimonta dipende dal match col Milan"

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Colonnese: il Napoli ha più qualità ed è la vera antagonista dell'Inter, ma il Milan di Allegri lotterà fino alla morte. Lo scontro diretto sarà decisivo

L'ex difensore e oggi opinionista Francesco Colonnese, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, ha parlato dei temi principali della Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Milan e Napoli, chi la vera antagonista dell'Inter?

"Il Napoli, ma Allegri col corto muso...lI Napoli ha più qualità, ha tanti giocatori che possono farla vincere ora, ma tanto dipenderà dallo scontro diretto e il Milan non vuole abdicare. I| Milan se la giocherà alla morte. II Maradona fa paura e giocarne di più lì è un vantaggio".

Juve, frenata con il Sassuolo:

"Molte volte queste partite, dove pensi di vincerle, le prendi sotto gamba e lo paghi questo. E partite dall'esito scontato non lo diventano più. Se non entri con la cattiveria giusta, poi succede quello che abbiamo visto. Ha approcciato a una partita non con quella cattiveria che serve".

Intensità che manca anche all'Inter?

"Sì, manca anche questo. La Juve si è fatta recuperare, l'Inter anche. Era andata subito avanti, ma doveva azzannarla la partita. Le squadri forti, quando sono vicine all'obiettivo, devono portare a casa il risultato. Ci vuole più cattiveria, leadership. E portare a casa certe partite, anche se ti manca uno come Lautaro. La Fiorentina è sì in ripresa, ma si era messa subito bene e doveva vincere. Non credo si sia riaperto il campionato però, sempre meglio essere sempre avanti. Se dovesse perdere lo Scudetto, entrerebbe nella storia in negativo. Molto dipenderà dalla partita con la Roma, ora conterà tornare a vincere".

Cosa aggiunge sull'Inter?

"Ha preso troppi gol facili, deve ritrovarsi perché questa squadra non può permettersi il lusso di non vincere questo Scudetto".

Italia, cosa sente per i playoff Mondiali?

"E' dura ma deve farcela. E' più forte delle Nazionali che incontra".